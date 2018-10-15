Рязань, 15 октября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса и грузовика в Рязанской области, которая произошла 15 октября, возросло до семи человек. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, сейчас в больнице находится 17-летний молодой человек, которого оставили на стационарном лечении. У него травмы средней степени тяжести.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

Напомним, авария произошла рано утром у поворота на деревню Алешня на трассе М-5 в Рыбновском районе. Грузовик «въехал» в пассажирский автобус. На месте помощь была оказана двум пострадавшим.

«Еще двоих скорая доставила в Областную клиническую больницу. Им также была оказана амбулаторная медпомощь, и далее люди были отпущены домой. Позже к хирургу на амбулаторный прием в районную больницу обратились еще двое», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о двух пострадавших.