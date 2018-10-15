Кёльн, Германия, 15 октября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Главный железнодорожный вокзал Кёльна и площадь перед ним полностью оцеплены отрядами полиции. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает железнодорожная компания Deutsche Bahn.

Matti Blume Немецкая полиция

По информации компании, движение всех поездов на главном вокзале Кёльна приостановлено из-за полицейской операции. Вокзал и привокзальная площадь полностью оцеплены. Точной информации о продолжительности полицейской операции пока нет.

Напомним, ранее германская полиция заявила, что в аптеке, расположенной в здании вокзала, был захвачен заложник, предположительно, женщина. Прибывшие на место полицейские силы выясняют все обстоятельства произошедшего. Ряд немецких СМИ сообщил, что на вокзале была слышна стрельба.

Однако полиция информацию о стрельбе и погибших не подтверждает.