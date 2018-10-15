Калининград, 15 октября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Заключённые, отбывающие наказание в тюрьме, оборудованной в замковом комплексе Тапиау, будут переведены в течение 2−3 лет в другие исправительные учреждения, а замковый комплекс будет переоборудован в туристический объект. Об этом сегодня, 15 октября, на своей страничке в социальной сети Instagram заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Замок Тапиау. 1945

«Министр юстиции Александр Владимирович Коновалов провёл совещание по поручению президента РФ о передаче бывшего замкового комплекса Тапиау в региональную собственность. Итогом стала протокольная договорённость о поэтапном переводе ИК-7 в другие учреждения ФСИН на территории региона в течение ближайших 2−3 лет. Это позволит нам реализовать инвестиционный проект на базе замка и вовлечь его в туристический оборот на базе проекта развития водного маршрута Е-70», — в частности, написал Алиханов.

В настоящий момент тюрьма расположена в бывшем замке Тевтонского ордена Тапиау в Гвардейске. Как тюрьма замок использовался ещё с XV века.