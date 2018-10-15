Ханты-Мансийск, 15 октября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Несовершеннолетние подозреваемые, которые содержатся в СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО, проходят сказкотерапию. Психологи, работающие с трудными подростками, считают сказку помощницей в адаптации к условиям изоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Югре.

Цитата из м/ф «Снежная королева». реж Лев Атаманов, Николай Фёдоров. 1957. СССР Книжка ос сказками

Сказкотерапия призвана оказывать коррекционное воздействие на подростков, помогает снять эмоциональное напряжение и справиться со стрессом, считает старший психолог психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО Анастасия Севостьянова. И данный метод, по её словам, даёт положительные результаты.

На занятиях с психологом неблагополучные подростки прослушивают, придумывают или обсуждают сказки, где затрагиваются темы, на которые с ними ранее почти не разговаривали. Каждая сказочная ситуация — это некий жизненный урок, где происходит переосмысление жизненного опыта, даётся шанс на исправление жизненного пути, считают психологи УФСИН по ХМАО. Также отмечается, что лучше бы психологическую помощь ребятам, «загремевшим» за решётку, оказывали почаще на воле. Тогда не с кем было бы проводить сказочные тренинги.