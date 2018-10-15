Вильнюс, 15 октября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 15 октября, дала старт благотворительной акции Продуктового банка, во время которой малоимущим жителям раздадут продовольственные пайки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lrp.lt Даля Грибаускайте

В большинстве торговых центров в ста городах Литвы несколько тысяч добровольцев будут собирать продуктовые пожертвования. Крупы, мука, сахар, макароны, консервы — любые не скоропортящиеся продукты. В прошлом, 2017 году, во время такой акции было собрано свыше 400 тыс. единиц продовольствия на сумму в 460 тыс. евро. Продуктовые пайки тогда получили свыше 54 тыс. жителей. Это стало абсолютным рекордом по сборам, хотя акция в этом году пройдёт уже в 26 раз. Она состоится 19−20 ноября.

Тем временем литовский портал Delfi пишет, что количество нуждающихся граждан, несмотря на то, что власти провозгласили экономический подъём общества, в Литве всё больше получателей пайков. В октябре в пятый раз в этом году пайки получат больше 189 000 малоимущих жителей Литвы.