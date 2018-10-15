Джакарта, 15 октября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Индонезия поможет Палестине увеличить потенциал в области надзора за медикаментами в рамках приверженности партнерства Юг-Юг, сообщает Antaranews.

(сс) Nathan Forget Инъекция

«Мы запустили первое многолетнее сотрудничество между нашими странами. Это позволит внести свой вклад в поддержку Палестины и увеличить ее потенциал», — отметила глава агентства по надзору за медикаментами Пенни Лукито.

По ее словам, расширение возможностей контроля за лекарствами является частью сотрудничества между двумя странами в секторе здравоохранения.

«Будучи одной из ведущих стран в производстве вакцин, Индонезия привержена оказанию помощи другим развивающимся странам, особенно странам-членам организации исламского сотрудничества, наращивать потенциал в этой области», — добавила Пенни Лукито.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделя солидарности с Палестиной проходит в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года.