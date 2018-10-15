Калуга, 15 октября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В калужском индустриальном парке «Ворсино» 15 октября состоялось открытие первого в России завода по выпуску автомобильных и промышленных масел французской компании «Тотал Восток».Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, приветственную телеграмму в адрес участников открытия предприятия направил президент России Владимир Путин.

Admoblkaluga.ru На церемонии открытия завода

«Сегодня в Калужской области, которая уже накопила солидный опыт реализации крупных инвестиционных проектов, начинает работать новое, передовое, высокотехнологичное предприятие. Это событие убедительно свидетельствует о широких возможностях российских регионов стимулировать деловую активность, создавать современные рабочие места, наращивать связи с зарубежными партнерами. Уверен, что ввод в эксплуатацию завода «Тотал Восток» будет способствовать укреплению экономического потенциала региона. Решению востребованных задач социальной сферы, повышению качества жизни людей», — отмечено в приветственном слове президента.

В церемонии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, генеральный директор — президент Тотал Патрик Пуянне, генеральный директор ООО «Тотал Восток» Фабьен Вуазен, помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, представители руководства концерна, компаний — партнеров.

Новое предприятие, расположенное на участке площадью 7 га в индустриальном парке «Ворсино», будет производить смазочные материалы объемом 40 тыс. тонн с перспективой увеличения до 75 тыс. тонн в год для поставок на российский рынок, а в будущем — в ряд азиатских стран и в Белоруссию. Оборудование завода соответствует международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Для контроля качества сырья и готовой продукции создана лаборатория. Объем инвестиций в производство составил 3 млрд рублей, здесь планируется создать 50 рабочих мест.

«Наше активное участие в СПГ-проектах в Арктике показывает, что для концерна «Тотал» Россия стала стратегически важной страной. Помимо деятельности в области добычи углеводородов, мы рассматриваем российский рынок как один из самых приоритетных и растущих для нашего подразделения «Маркетинг и Сервисес», а также продуктов нефтепереработки, в особенности смазочных материалов, — заявил генеральный директор — президент «Тотал» Патрик Пуянне. — Открывая завод в Калуге, мы стремимся стать ближе к нашим российским клиентам. Новый завод укрепит наши позиции на российском и центрально-азиатском рынке, что полностью соответствует нашей стратегии по повышению прибыльности на растущих рынках и внесет вклад в финансовые показатели концерна».

Губернатор Анатолий Артамонов заявил, что данное событие в очередной раз подтверждает экономическую и инвестиционную привлекательность Калужской области для международных партнеров.

«Мы стремимся обеспечить лучшие условия для компаний, которые понимают важность расширения локализации производства в России, развивают политику импортозамещения, заботятся об окружающей среде, создавая инновационные экологически безопасные предприятия. Правительство области готово поддерживать их в таких важных долгосрочных проектах», — отметил он.

Напомним, ООО «Тотал Восток» входит в группу компаний Total — одного из мировых лидеров в области добычи и переработки нефти. Специализируется на производстве смазочных материалов под марками Total и Elf.