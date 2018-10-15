Ереван, 15 октября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Сегодня, 15 октября, или завтра ожидается отставка премьер-министра Армении Никола Пашинян, о которой он заявил на днях в интервью французскому телеканалу France24. Если отставка состоится, то, по словам Пашиняна, внеочередные парламентские выборы должны состоятся 9 или 10 декабря.

parliament.am Зал пленарных заседаний парламента Армении

Отставка премьера, по мнению многих армянских юристов, единственный законный путь добиться роспуска парламента. Для этого также необходимо, чтобы два раза подряд не был избран новый глава правительства. По этому вопросу, кажется, Пашинян достиг согласия со всеми парламентскими силами.

Пока же политические силы Армении обсуждают своё возможное участие и форму участия во внеочередных выборах. Некоторые партии уже определились, а некоторые продолжают обсуждения.

Агентство АрмИнфо провело опрос среди основных политических сил.

Республиканская партия Армении (РПА) еще не обсуждала вопрос, станет ли она участвовать в досрочных выборах или нет. Об этом заявил вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

По его мнению, партия должна принять участие в досрочных парламентских выборах. «Я считаю, что у РПА есть что сказать и есть что делать на политической арене Армении. Не участвовать в выборах может только та политическая сила, которой нечего делать в политике, но это никак не наш случай. Вне зависимости от того, в благоприятный ли момент пройдут выборы или нет, я считаю, что мы обязаны принять участие в них», — заявил Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА подчеркнул, что у партии есть сильная и слаженная команда, и, конечно же, сторонники.

«Я обязательно выражу свою точку зрения во время обсуждений. О дате обсуждений в РПА мы обязательно объявим. Нам осталось только написать программу и выступить с ней на досрочных выборах», — подчеркнул вице-спикер.

Что касается шансов партии, то и в этом вопросе Шармазанов был настроен оптимистично.

«У нас такие же шансы, как у блока «Луйс», «Процветающей Армении», партии «Сасна Црер», Армянского национального конгресса и так далее. Мы представим нашу программу и посмотрим, как жители Армении ее воспримут. В конечном счете всё решают именно граждане нашей страны. Насколько они одобрят нашу программу, настолько мы и будем представлены в Национальном собрании», — заключил Шармазанов.

Член парламентской фракции «Царукян», пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян заявила, что партия «Процветающая Армения» обязательно примет участие в досрочных выборах в Национальное собрание.

«Мы еще не обсуждали вопрос, станем ли мы участвовать в выборах в рамках партии «Процветающая Армения» или блоком, но мы обязательно примем в них участие. Более того, хочу отметить, что глава партии Гагик Царукян уже дал указания региональным структурам ППА начать подготовительные работы к парламентским выборам», — отметила Тоноян.

Депутат также подчеркнула, что предстоящие выборы в парламент создают хорошую конкурентную среду, и у всех появилась возможность проявить свои силы. Что касается ожиданий представителей партии, Тоноян заявила: «Всё находится в руках наших граждан. Именно от их позиции зависит наша представленность в Национальном собрании. Для нас важен голос каждого избирателя», — заключила Тоноян.

В свою очередь глава партии «Светлая Армения», депутат парламентской фракции «Елк» Эдмон Марукян отметил, что они будут участвовать в досрочных парламентских выборах. Более того, представляемая им партия и партия «Республика» выступят в составе блока «Луйс». Он подчеркнул, что после революции и выборов в Совет старейшин Еревана стало очевидно, что Национальное собрание не выражает волю народа, поэтому появилась необходимость сформировать новый парламент.

«Мы всегда отмечали, что приветствуем досрочные парламентские выборы. Мы считаем, что следует сформировать новый парламент, который будет пользоваться доверием и любовью народа. Мы надеемся, что сможем создать новую страну и добьемся ее процветания и развития», — заявил депутат.

Депутат от «Дашнакцутюн» Рузанна Аракелян заявила, что переговоры с премьером Николом Пашиняном на тему парламентских выборов пока продолжаются.

«Партия не спешит принимать необдуманных решений. Вообще мы против необдуманных скоропостижных решений и выборов», — заявила она.

Варужан Аветисян, один из руководителей партии «Сасна Црер», отметил, что партия намерена участвовать в досрочных выборах.

«Более того, мы надеемся, что возьмём в парламенте большинство», — заверил Аветисян.

Он отметил, что вопрос относительно того, станет ли участвовать партия отдельно или блоком, пока не обсуждался.

«Мы еще не успели детально обсудить данный вопрос, но в скором времени обязательно примем соответствующее решение», — подчеркнул Аветисян.

Последний также заметил, что у представителей партии появилась надежда на то, что с формированием нового парламента в стране произойдут изменения к лучшему.

«Конечно, коренные изменения не бывают молниеносными, они происходят постепенно. Однако я уверен, что хоть что-то всё же изменится в лучшую сторону», — подчеркнул Аветисян.

Председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян также заявил, что партия намерена участвовать в досрочных выборах.

«Наша партия всегда приветствовала идею досрочных выборов и да, мы намерены в них участвовать. Правда, мы еще не решили, станем ли мы участвовать отдельно или блоком, мы еще не обсуждали этот вопрос», — заявил Мартиросян.

Он подчеркнул, что руководство партии надеется на то, что её представители смогут приложить свои знания и свои силы для строительства новой и более сильной Армении. «Мы надеемся на то, что войдем в Национальное собрание и сможем приложить наши усилия для развития нашей страны во всех сферах», — отметил председатель «Наследия».

Пресс-секретарь партии Армянского национального конгресса Арман Мусинян заявил, что представители АНК ещё не обсуждали вопрос участия в досрочных парламентских выборах. «Данное решение должен принять руководящий орган партии. Мы ещё не проводили обсуждений по этой теме, но в ближайшее время обязательно обсудим данный вопрос», — заявил Мусинян, при этом затруднившись сказать, когда именно пройдет заседание руководящего органа.

«Как только мы проведем данное заседание, мы обязательно обнародуем наше решение», — подчеркнул пресс-секретарь АНК.