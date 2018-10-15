Липецк, 15 октября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В Липецке полиция и Росгвардия пресекли деятельность двух организаций, притворявшихся медицинскими учреждениями и заставлявших доверчивых пенсионеров брать кредиты, чтобы оплатить лечение несуществующих болезней. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

(сс) Jeremy Wong Обманутые

Две организации, называвшие себя «медицинскими клиниками», открылись в Липецке в начале 2018 года. Лицензий на оказание медицинских услуг у них не было, как и нужного образования у персонала.

Деятельность клиник заключалась в следующем: они обзванивали пожилых людей и предлагали бесплатно пройти обследование. Правда, вместо медицинского оборудования мошенники использовали фитнес-тренажёры. Разумеется, у клиентов находили несуществующие заболевания и убеждали немедленно начать дорогостоящее лечение.

Пенсионеры подписывали кредитные договоры для оплаты медицинских услуг, которых на самом деле не получали. Таким образом, по данным полиции, злоумышленники обманули 100 человек, получив от них в общей сложности около миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Один из участников организации был задержан, его соучастники устанавливаются.