Мадрид, 15 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Судьба проекта бюджета Каталонии на 2019 год и муниципальных выборов в регионе пока остается неясной из-за раскола в лагере сторонников независимости от Испании. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает издание El Mundo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Каталония

В субботу, 13 октября, сепаратисты Каталонии провели громкую акцию: 11 тысяч человек поднялись на 18 горных вершин в знак протеста против тюремного заключения и «изгнания» политиков, ратовавших за независимость региона. Одним из участников манифестации стал сам глава Каталонии Ким Торра. Он поднялся на гору Puigsacalm (выше 1500 метров) в районе Ла Гарроча (Жирона) в сопровождении 700 человек.

Восхождение президента Женералитета было весьма показательно: он выбрал именно ту гору, которая символизировала возвращение на родину организатора скандального референдума Карлеса Пучдемона. Туман, который окружал главу региона на горной тропе (как видно по фотографиям из Twitter) тоже многозначителен: подобный туман сейчас окутывает исход дебатов насчет бюджета Каталонии на следующий год, итоги муниципальных выборов и новую расстановку сил в парламенте. Единственное, что кажется более-менее гарантированным — сохранение власти нынешним правительством, по меньшей мере до вынесения окончательного решения насчет референдума 1 октября.

В ожидании голосования по этому вопросу (которое, по мнению юристов, состоится после муниципальных выборов) Торра и его сторонники сосредоточились на поиске союзников, которые поддержали бы их проект бюджета на 2019 год. Судьба этого документа во многом зависит от того, какую позицию выберет левая партия Comunes мэра Барселоны Ады Калау.

Отсутствие ясности вызвано произошедшим расколом внутри сторонников независимости — хотя ни ERC, ни JpС пока не признали на публике расхождения своих взглядов в вопросе бюджета, каждая из партий за закрытыми дверями сейчас старается привлечь Comunes на свою сторону. Возможное сближение сепаратистов с социалистами напоминает недавнее соглашение партии Podemos с правительством Испании насчет бюджета страны.

Похоже, что Comunes хочет стать гарантом стабильности для властей Каталонии и начать играть главную роль в политике региона, чего раньше никогда не было. Однако ситуацию осложняет то, что каталонские левые выступают за отделение региона от Испании путем легитимного референдума, а не неподчинения Мадриду. Пока сепаратисты держат курс на одностороннее отделение Каталонии, союз с Comunes выглядит невозможным.

«Нам хотелось бы работать с социалистами. Проблема в том, что они не делают движений в сторону решения вопроса о самоопределении или о заключенных», — подчеркнул лидер ERC в парламенте Серджи Сабриа.

В любом случае, поддержка Comunes — это только первый шаг, необходимый для принятия проекта бюджета региона. Сейчас сепаратистам, потерявшим большинство в парламенте, крайне важно найти и других сторонников, чтобы не проиграть еще больше голосований.

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Каковы будут итоги муниципальных выборов, пока тоже предсказать сложно, но прогнозы выглядят неблагоприятными для сторонников Пучдемона. Придуманная им организация Crida per la República не смогла объединить всех сторонников независимости региона, а их склоки не лучшим образом отражаются на отношении к ним избирателей.