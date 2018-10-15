Бразилиа, 15 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Демократия в Бразилии находится под угрозой перед возможностью прихода к власти кандидата от Социал-либеральной партии Жаира Болсонару. Об этом заявил его соперник во втором туре президентских выборов, кандидат от Партии трудящихся Фернандо Аддад в интервью испанской газете El País.

(сс) Nícolas Chidem Против Болсонару

«Кризис разразился в 2008 году, и сейчас разворачиваются его последствия. Брексит имеет отношение к этой ситуации, так же, как и [президент США Дональд] Трамп и феномен Болсонару. Но здесь — неонацизм и неофашизм», — сказал Аддад.

«Я удивлен тем, что люди, которые боролись за возвращение демократии, держатся нейтрально перед человеком, который демонстративно поддерживает диктатуру и пытки. Человек заявляет, что он не изнасилует коллегу, потому что она этого не заслуживает. Что это значит? Что есть женщины, которые заслуживают, чтобы их насиловали? Какой смысл несут эти заявления? Очень сложно то, что происходит в Бразилии, но риск очевиден», — сказал политик.

Здесь идет речь об известной фразе Болсонару в адрес депутата от Партии трудящихся Марии ду Росариу о том, что та «даже не заслуживает быть им изнасилованной». Женщина подала на него в суд за причинение морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет 28 октября. В первом победу одержал Жаир Болсонару, набрав 46,6% голосов. За Аддада проголосовали 28,5%. Напомним, Фернандо Аддад заменил на выборах экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, поскольку тот не смог участвовать из-за своего тюремного заключения.