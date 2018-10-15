Москва, 15 октября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Бывшая министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова забыла, что мозги нельзя выключать никогда. Об этом сегодня, 15 октября, заявил член комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер, выступая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Средства у нас есть. У нас ума не хватает

«Откуда взялась цифра в 3,5 тысячи рублей? — поинтересовался он. — Сегодня у нас минимальная зарплата должна быть равна минимальному прожиточному минимуму. Он не может быть ниже. Видимо, у них [у Соколовой и депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ)] был более ранний диалог, где люди схлестнулись. Есть такое старое выражение: «Ума нет — считай, калека». Чиновники такого ранга не могут себе позволить, даже в расслабленном состоянии, отключать мозги. Мозги отключать нельзя никогда! Они всегда должны работать».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября министр Наталья Соколова, дискутируя с депутатом Саратовской областной думы Николаем Бондаренко (КПРФ) о том, может ли человек прожить на 3,5 тысячи рублей, заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца. Споривший с ней депутат предложил чиновнице провести эксперимент, от которого та отказалась, сославшись на свой «статус министра». В то же время она пообещала составить специальное меню для народного избранника, согласно которому он смог бы тратить на еду в месяц не более этой суммы.

После общественного резонанса, который вызвало это высказывание, губернатор отправил Соколову в отставку.