Волгоград, 15 октября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В Волгоградской области любителям ловли раков стоит помнить об установленных правилах: в день один человек может поймать не более полусотни раков. Нарушителей ждёт наказание. Браконьеров выявляют инспекторы регионального рыбнадзора в ходе рейдов на водоёмах области, передаёт ОТР.

(сс) Gareth Williams Рак

Сейчас сезон ловли раков в регионе в самом разгаре. По итогам рейдов сотрудники рыбнадзора уже завели 23 административных и три уголовных дела за нарушения правил ловли членистоногих. Было изъято 20 тысяч раков, которых выпустили в водоёмы.

За нарушение установлен штраф — от двух до пяти тысяч рублей. Плюс по 42 рубля за каждого выловленного сверх нормы рака.

Добавим, что на волгоградских рынках килограмм раков стоит почти 800 рублей. Сезон их ловли закончится в конце ноября.