Москва, 15 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Если посмотреть на общий рейтинг регионов России по объемам ввода жилья, то видно, что лидирует западно-европейская часть страны — Ленинградская, Московская и Калининградская области, тогда как в аутсайдерах оказались «сырьевые регионы», отметил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Johannes Rohr Магадан

Ранее агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов России по объемам ввода жилья. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за период с июля 2017 года по июнь 2018 года введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях, меньше всего — в Магаданской.

«Калининградская область, впрочем, находится только на 44 месте в рейтинге социально-экономических регионов РФ, но ее близость к западным границам многое определяет. Благодаря вводу поправок в закон об ОЭЗ в Калининградской области, область стала очень привлекательна для инвестиций и ведения бизнеса, в том числе строительного.

Ленобласть — признанный лидер по вложенным инвестициям среди регионов, что дает прямое отражение и в сфере строительства. Москва — это особый случай, она всегда будет «в топе».

Интересно другое — в аутсайдерах оказались сырьевые регионы, чья экономика основана на добыче углеводородов. Эти регионы тоже лидеры по инвестициям. Что касается Дальнего Востока, то объем инвестиций там вырос на 17% в прошлом году, а ввод жилья упал на 9% при том, что там есть и ОЭС и ТОР и программа «Дальневосточный гектар».

Проблема в том, что темпы внутренней миграции в России растут, население хочет жить в более социально-привлекательных регионах. При всех денежных вливаниях и особых условиях ДФО никак не может стать таким регионом, хотя мог бы уже давно при всех данных условиях выйти в лидеры.

Причины этому нужно искать в секретах российского госуправления. Закон о совершенствовании регулирования долевого строительства, введенный в 2018 году, приведет к укрупнению рынка и росту цен, что негативно повлияет на темы роста ввода нового жилья в ближайшие годы. Минстрой закладывает падение объемов на 5 пунктов в 2020 году, когда использование эскроу-счетов станет носить обязательный характер. Возможно, что падение будет и больше и продлится не один год».