Тверь, 15 октября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Масштабные мероприятия, посвященные 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской, прошли в Тверской области 15 октября. В мероприятиях приняли участие губернатор Игорь Руденя, депутаты Государственной думы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, другие почетные гости, паломники, жители города, представители православных общественных организаций, молодежь. Митрополит Тверской и Кашинский Савва провел в кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине Божественную литургию.

Пресс-служба правительства Тверской области Образ святой благоверной княгини Анны Кашинской

Пресс-служба правительства Тверской области Митрополит Тверской и Кашинский Савва провел в кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине Божественную литургию

«Для нас образ Анны Кашинской является самым ярким символом того, как надо строить свою жизнь, относиться к близким и всему, что тебя окружает. Многое менялось за эти шесть с половиной веков — руководители государства, системы управления, традиции и обычаи, но почитание великой княгини Анны Кашинской остается неизменным», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона посетил Николаевский Клобуков женский монастырь, который стал местом проведения Архиерейского совета Тверской митрополии. Сегодня же состоится театрализованное представление «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской» в районном Доме культуры.

Пресс-служба правительства Тверской области В мероприятиях принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя

Святая Анна Кашинская — одна из трех дочерей ростовского князя Дмитрия Борисовича, родилась в октябре 1280 года. 8 ноября 1294 года в Спасо-Преображенском соборе города Твери состоялось ее венчание с князем Михаилом Тверским. После страдальческой кончины мужа Анна приняла монашеский постриг в Тверском Софийском монастыре. Летом 1367 года князь кашинский Василий Михайлович, сын Анны Кашинской, захватил Тверь, но пришедшие на помощь литовские войска заставили его оставить город. Вместе с сыном Тверь покинула и Анна Кашинская. Местом ее духовных подвигов стал город Кашин. Скончалась Анна Кашинская 15 октября 1368 года.

Отметим, что 5 декабря в Тверской области состоятся центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Анны Кашинской. В числе запланированных мероприятий — международная конференция Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки Соборная площадь и другие события. К знаковой дате издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

В начале ноября в регионе состоится XII Ассамблея Русского мира, которая объединит более 600 участников из разных стран мира.