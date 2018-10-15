Кострома, 15 октября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. За 5 лет количество туристов в Костромской области увеличилось более чем на 250 тысяч человек или на 36,6%, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти прогнозируют, что по итогам текущего года регион посетит 980 тысяч туристов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Памятник Ивану Сусанину в Костроме

За последние 2 года в Костроме было открыто более 10 отелей, хостелов и гостевых домов с фондом более 150 номеров. В 2016 году в гостиницах останавливался каждый седьмой турист, в 2017 году — каждый третий. Ежегодно в регионе открываются новые частные и государственные музеи. Так, в области были открыты: «Вокзалъ «Кострома Сырная» в деревне Будихино, «Музей сыра» и «Музейное подворье» в Костроме.

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Налоговые поступления от туристической деятельности в 2017 году, в сравнении с 2015 годом, выросли на 25% и составили 898,1 миллион рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году Костромская область планирует принять один миллион туристов. В прошлом году регион посетило 955 тысяч туристов. Это почти на 4% больше, чем в 2016 году. В целом за пять лет количество туристов увеличилось более чем на 250 тысяч человек или на 36,6%.

Отметим, что ранее ГТРК «Кострома» сообщала, что 85% туристов не проводят в Костроме больше 1 дня и не остаются в гостиницах города.

«Чаще всего Костромой интересуются москвичи, ярославцы и ивановцы. В качестве сувениров из нашей области увозят в основном лен. О мероприятиях, которые проходят в наших краях, слышали только 6% россиян. Большая часть туристов приезжает к нам не по поводу, а просто на выходной. Исключение — Фестиваль фейерверков, который всё же задерживает гостей города на ночь», — отмечает областное телевидение.

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Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов озвучил идею совместного туристического кластера для Ивановской, Костромской и Ярославской областей на встрече с вр и.о. губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским. По его мнению, подобный кластер станет «центром по круизному и культурно-познавательному туризму на Волге», а также увеличит число туристов.