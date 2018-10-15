Севастополь, 15 октября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Проект бюджета Севастополя на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов составлен с дефицитом, который вырастет с 1,6 миллиарда рублей в 2019 году до 3 миллиардов рублей в 2021 году. Об этом 15 октября на заседании правительства города сообщил директор департамента финансов Владимир Штоп.

Марина Каширская ИА REGNUM Скульптура в Балаклаве

По словам чиновника, дефицит планируют погасить за счёт продажи акций госпредприятий и остатков на счетах казначейства от расходов за предыдущий год.

«Основными источниками финансирования будут доходы от продажи акций, также остатки средств бюджета на начало 2020 и 2021 годов», — уточнил Штоп.

По его словам, законопроект направлен в Министерство финансов РФ и контрольно-счётную палату Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Заксобрания лишили правительство города-героя дополнительных полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные средства без утверждения соответствующего закона. Помимо этого, парламентарии в сентябре два раза отклоняли законопроекты правительства, предлагающие возможность утвердить прогнозный план приватизации госимущества на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов.

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