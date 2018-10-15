Якутск, 15 октября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Дополнительные бюджетные ассигнования в размере 99 млн 587 тыс. рублей будут предусмотрены в Якутии до конца года на заготовку сырого молока в рамках подпрограммы «Развитие животноводства» республиканской программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012−2020 годы». Соответствующее предложение было внесено комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике под руководством Андрея Находкина и поддержано народными депутатами в ходе расширенного заседания постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Заседание комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике под руководством Андрея Находкина

Поправка внесена в проект закона республики «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», инициированный Главой Республики Саха (Якутия).

Заготовка молока является одним из наиболее важных направлений скотоводства в Якутии. Понимая значимость направления, вопрос дополнительного финансирования рассматривался депутатами пятого созыва. Итогом работы стало постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О Законе Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», вышедшее 25 апреля 2018 года № 1508-V. В постановлении правительству Якутии было рекомендовано предусмотреть в период осенней сессии 2018 года, при разработке очередных изменений в госбюджет республики, финансирование заготовки сырого молока.

Основываясь на данном документе, средства были предусмотрены в рамках мероприятия «Развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции скотоводства (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению производства и переработки продукции скотоводства)» по вышеуказанной подпрограмме.