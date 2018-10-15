Рим, 15 октября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Государственный долг Италии в августе 2018 года снизился на 15,5 млрд евро в сравнении с предыдущим месяцем, сообщает в понедельник, 15 октября, информагентство Ansa со ссылкой на данные Центробанка Италии.

Selfcreation.ru Долги

Госдолг снизился менее чем на 1% и составляет по итогам августа 2 трлн 326 млрд евро или около 130% ВВП Италии.

В Центробанке также сообщили о снижении в августе налоговых поступлений в бюджет Италии на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В августе поступления составили 43,7 млрд евро, с начала года — 280,2 млрд евро, что на 0,6% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Как сообщалось ранее, в Еврокомиссии и международных финансовых организациях недовольны намерением Италии увеличить объем бюджетного дефицита с 2 до 2,4% ВВП. Комиссары и эксперты ссылаются именно на высокий госдолг Италии.

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