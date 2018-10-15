Магадан, 15 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Ольском округе Магаданской области спасатели достали из реки Танон автомобиль «УАЗ», в салоне которого обнаружили тела троих мужчин, сообщает 15 октября РИА Новости со ссылкой на начальника магаданского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Павла Клочкова.

Andshel УАЗ

По его словам, спасатели отправились на реку после обращения родственников, которые сообщили, что трое мужчин уехали из Магадана в Ольский округ и давно не выходили на связь.

«В результате обнаружили «УАЗ» в реке, а в машине тела троих мужчин. Что произошло, пока сказать сложно», — сказал Клочков.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астраханской области при погрузке на паром «село Седлистое — село Житное» за борт упал автомобиль ВАЗ-2107, в салоне которого находились четыре женщины. Женщина, находившаяся за рулем, и одна из пассажирок утонули, двух женщин удалось спасти.

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