Чита, 15 октября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Пока муниципальные власти многих байкальских районов пытаются найти деньги на покупку угля, находятся те, кто его запросто добывает и сбывает в обход законов. О вскрывшемся факте нарушений со стороны ООО «Разрез Тигнинский» сообщает сегодня, 15 октября, сайт Байкальской природоохранной прокуратуры.

Байкальская природоохранная прокуратура Незаконная добыча угля в Забайкалье

В ходе разбирательств выяснилось, что это предприятие осуществляет разработку Зугмарского участка Тарбагатайского буроугольного месторождения на основании устаревших технических документов, не соответствующих современным экономическим требованиям.

«Юридическим лицом используется проект, предусматривающий добычу угля из запасов, балансовая принадлежность которых определена по кондициям 1964 года, без учета состоявшейся в 2014 году переоценки», — пояснили в прокуратуре.

Более того, проверяющие выявили нарушение положений лицензионного соглашения и ряд других нормативных документов, что послужило основанием для привлечения к ответственности ООО «Разрез Тигнинский» по части 1 статьи 8.10 и статье 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с этим прокуратурой в Петровск-Забайкальский городской суд направлено исковое заявление о запрете деятельности по добыче угля в отсутствие технического проекта разработки месторождения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкальском крае начался с большими сложностями из-за отсутствия средств на закупку угля. В северных территориях даже пришлось вводить режим ЧС.