Киев, 15 октября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Украинские эксперты призывают официальный Киев, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, тайно готовить договор о военном союзе с Белоруссией. В частности, с таким обращением выступил политический эксперт Максим Кухар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

Он ссылается на якобы прозвучавшую недавно «угрозу Лукашенко раздать оружие всему населению, если Россия вздумает напасть».

Напомним, что 8 октября Лукашенко действительно публично заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики, включая женщин и детей. Однако при этом Россия в заявлении президента РБ не фигурировала.

«Как я не в шутку говорил, что у нас будет достаточно стрелкового оружия — автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним… Не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию», — заявил Лукашенко.

«Нам Беларусь стратегически нужна независимой и свободной, потому что тогда войска РФ не нападут на нас с севера. И что характерно — возможно, Лукашенко бы уже рассорился с Путиным, если бы ему было куда идти. Ну вот представьте, он грубит Путину и едет в Брюссель дружить и договариваться. Разве его ЕС сразу поддержит? Нет, конечно… Поэтому Лукашенко нужна более твердая почва под ногами, чем призрак соглашения и союза с ЕС. И мы можем обеспечить эту почву», — размышляет украинский политолог.

В свете этого размышления он призывает официальный Киев, власти Украины «совершенно тайно» начать готовить целый ряд документов, в частности:

1. Договор о создании Военного союза Украины и Белоруссии

2. Договор и план-карту размещения 3−5 бригад ВСУ в Белоруссии на границе с РФ. Который, как отмечает эксперт, будет реализован в течение суток, после создания Союза и заключения договора о Военном союзе.

3. План снабжения экономики Белоруссии через Украину, в случае разрыва отношений или войны с РФ.

4. План снабжения боеприпасами и обеспечения армии Белоруссии с случае начала напряженности или войны с РФ.

5. Договор о партнерстве Белоруссии с НАТО и План-карту размещения войск НАТО в Белоруссии на случай обострения ее отношений с РФ.

«Для нас крайне выгодно стать для Белоруссии мостом, который выведет ее на Запад — мы с РФ уже воюем. И забрать у врага союзника и сделать его своим союзником — есть ли задача более важная?» — резюмирует свои размышления эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 25−26 октября в Гомеле Украина и Белоруссия проведут первый Форум регионов, который призван обеспечить качественный рывок в отношениях между странами. Правда, до сих пор неясно, состоится ли в рамках форума общение президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

11 октября вице-премьер-министр, министр регионального развития Украины Геннадий Зубко заявил — в Киеве рассчитывают, что этот форум обеспечит широкую презентацию экспортных возможностей регионов Украины и развития кооперационных связей на межрегиональном уровне. По его словам, ключевые отрасли для сотрудничества — это машиностроение, энергетика, агропромышленный комплекс.

«В его (форума) рамках должны быть подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве как на уровне городов, так и на уровне областей», — отметил чиновник.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минску и Киеву необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров во взаимной торговле, напомнив, что президентами стран поставлена задача в 2019 году выйти на уровень товарооборота в $8 млрд.

13 октября было показано интервью экс-президента Украины Виктора Ющенко телеканалу «Беларусь 1», в ходе которого бывший глава украинского государства рассуждает о возможном сотрудничестве Киева и Минска.

«Надо понимать, что отношения на уровне правительств и министерств — это одна десятая наших возможностей. На самом деле самые интересные отношения — это региональные, на уровне субъектов хозяйствования… Важно, чтобы высокая политика в первую очередь формировала климат отношений, демонстрировала, что они важны, что соответствующие вопросы стоят в повестке дня и развиваются в дружественном ключе. Что мы уважаем друг друга, нужны другу другу, солидарны… Все остальное дают регионы. Я всегда был сторонником того, чтобы реальная политика как можно шире и глубже была придана субъектам хозяйствования и местной власти», — сказал экс-президент Украины.

Согласно официальным данным белорусской стороны, за восемь месяцев 2018 года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров РБ, по импорту — четвертое место. По итогам января-августа товарооборот с Украиной увеличился на 23,7% и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт увеличился на 23,5%, импорт с Украины — на 24,4%.