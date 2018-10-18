Киев, 19 октября, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Начавшийся почти месяц назад в Закарпатье скандал с выдачей украинским гражданам венгерских паспортов (с присягой и шампанским) принес определенные результаты, однако вопрос еще далеко не закрыт. Как венгерский паспорт связан с началом кризиса на западе Украины, пишет автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

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Происходящее в венгерском консульстве действие попало на видео и было расценено главой украинского МИД Павлом Климкиным как выполнение консульством функций, запрещенных законами и правилами государства пребывания. А вот, по мнению венгерского министра Петера Сийярто, никакие международные нормы выдачей венгерских паспортов ряду украинских граждан не нарушаются. Тем не менее генконсул Венгрии в городе Берегово, где и имело место событие, был объявлен персоной нон грата, а венгры выслали первого секретаря посольства Украины. Генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал СБУ обратить особое внимание на носителей двойного, особенно венгерского гражданства, и на сайте «Миротворец» уже размещены данные первых таких «двойников», что в нынешних украинских условиях в сущности дает «лицензию на преследование» гражданина.

Климкин заявил, что раздача гражданства этническим венграм Украины создает для оных потенциальные проблемы, например, при назначении на государственные должности. Но что же дает венгерское гражданство жителю Закарпатья? Право на безвизовые поездки в почти полторы сотни стран мира, право на легальную работу и проживание в ЕС и шенгенской зоне, на качественную медпомощь в ЕС, на образование в Венгрии или любой другой стране, на упрощенное оформление гражданства Венгрии для детей и родственников. И это еще не весь перечень выгод. Венграм остается только выбирать из двух предложений, и свой выбор они делают, причем довольно давно — по данным, которые озвучил госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Арпад Янош Потап, в Закарпатье только к 2015 году выдано 94 тысячи венгерских паспортов.

Так почему Украина обратила на это внимание лишь сейчас?

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