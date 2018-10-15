Санкт-Петербург, 15 октября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Правительство пытается помогать малому бизнесу методом раздачи денег, но этот способ не только не работает, но и расширяет возможности для коррупционеров, и именно этим вызван неправдоподобно высокий уровень средних госкредитов для «малого бизнеса», сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 октября, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя решение правительства о максимальном размере кредитов для малого и среднего бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Ранее в правительстве сообщили о снижении максимального размера кредитов для малого и среднего бизнеса по льготной ставке 6,5% годовых с 1 миллиарда до 400 млн рублей. За счет снижения максимальной суммы кредита займы сможет получить большее число компаний, отмечают в правительстве.

По данным на 1 августа 2018 года, по данной программе было заключено 993 кредитных договора с субъектами малого и среднего бизнеса на общую сумму 45,4 млрд рублей, то есть размер среднего займа составил более 45 млн рублей.

Наше правительство пытается помогать малому бизнесу теми же методами, которыми оно помогает крупному. В основном это раздача бюджетных средств. Но малому бизнесу нельзя помогать персонально. Раздача бюджетных средств формирует благоприятную среду для коррупции. Поймать чиновника, который выдает кредит на условиях отката, почти невозможно.

А чиновникам выгоднее раздавать миллиардами. Во-первых, растут потенциальные объёмы. Во-вторых, чем меньше сделок, тем меньше шансов быть пойманными. Поэтому они стараются выдавать как можно более крупные займы.

К поддержке малого бизнеса все это не имеет отношения. Но наше законодательство сформулировано так, что компании, берущие миллиардные кредиты, могут сойти за малый или средний бизнес. В действительности нормальный объем кредита для малого бизнеса — миллион. 4−5 миллионов берут те, кто уже крепко стоят на ногах. Средняя цифра в 45 миллионов совершенно неправдоподобна.