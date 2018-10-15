Чебоксары, 15 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии на федеральной трассе запущено движение на мосту через реку Большой Цивиль (Цивильский мост). В реконструкцию объекта, которая началась в 2013 году, вложено около 800 млн рублей федеральных инвестиций, сообщили ИА REGNUM в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Vv-fad.ru Реконструированный Цивильский мост

Ремонтные работы шли на 677-м км федеральной дороги М-7 «Волга» в Цивильском районе республики. По данным ведомства, был разобран «существующий ремонтонепригодный мост» 1963 года постройки, на месте которого построено «новое двухполосное искусственное сооружение». Также заменены балки пролётных строений и созданы новые деформационные швы, которые должны обеспечить герметичность и повышенную износостойкость.

«Это долгожданный для жителей Чувашской Республики инфраструктурный объект. У федеральных дорожников были определенные сложности в его реализации. ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приступило к строительству подходов к мосту летом этого года. Но подрядчик справился с поставленной задачей. И жители, и гости региона получили красивый, современный, безопасный мостовой переход», — отметил главный инженер ведомства Валерий Тимашов.

Ширина проезжей части — 11,5 метров, длина трехпролётного моста — 111 метров. Расширение трассы до четырех полос движения, по оценкам специалистов, обеспечит требуемую на этом отрезке пропускную способность — 22 тыс. автомобилей в сутки. Кроме того, на объекте смонтировали три водопропускные трубы.

По данным дорожников, стоимость объектов строительства превысила 773 млн рублей, в том числе в 2018 году на завершение реконструкции было предусмотрено более 280 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкцию Цивильского моста начали в 2013 году и планировалось завершить ещё в 2014 году, но сроки запуска несколько раз переносились. Затем контракт с подрядчиком был расторгнут, а филиал Росавтодора, который выступал заказчиком, реорганизовали. Теперь данный объект находится в ведении «Волго-Вятскуправтодор».

Vv-fad.ru В реконструкцию вложено около 780 млн рублей

Ранее заявлялось, что всего на дорожные работы на федеральных трассах в Чувашии в 2018 году планируется направить 2,7 млрд рублей федеральных инвестиций. Это без учёта средств на содержание федеральных дорог.

«В этом году как никогда много будет вложено средств в Чувашскую Республику. 2,7 млрд рублей выделяется на федеральные трассы. Плюс 5 млрд рублей — региональный дорожный фонд. То есть на все дороги в Чувашской Республике, без учёта расходов на содержание, будет вложено 7,7 млрд рублей. Это достаточно серьёзная сумма», — отмечал ранее глава минтранса Чувашии Владимир Иванов.

По данным минстранса Чувашии, объем дорожного фонда республики в 2018 году составляет 5 044,2 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2018 года, по дорожным работам на региональной, межмуниципальной и местной сети дорог объем оплаченных работ составляет 2 398,5 млн рублей (или 47,5%). Муниципальным образованиям выделяются средства на содержание и ремонт дорог. Также идёт строительство и реконструкция по федеральным и республиканским программам.