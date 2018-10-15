Ростов, Ярославская область, 15 октября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Ярославской области сотрудники ГИБДД задержали мужчину с тушей благородного оленя в багажнике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Pixabay.com Благородный олень

В отделе полиции житель Ростовского района признался, что ходил в лес за грибами и увидел оленя с поврежденной ногой. Он изготовил из дерева подобие копья, которым добил животное, после чего разделал тушу и загрузил в багажник. Сумма ущерба составила 320 тыс. рублей. Благородный олень в дикой природе в Ярославской области встречается крайне редко. Его завезли в советское время для разведения в целях охоты.

«Это незаконная добыча. Такие случаи законом преследуются и наказываются. Мужчина должен был сообщить в департамент охраны окружающей среды и природопользования. Это государственная собственность. Инспектора на основании этого заявления должны были принять меры — определить, на какой стадии ранение, выживет, не выживет. Если олень не способен дальше жить, то после этого выдается разрешение, и его имеют право добить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM охотовед Ярославского областного общества охотников и рыболовов Вячеслав Малыгин.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.