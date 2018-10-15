Самара, 15 октября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Зарплату в Самарской области нередко получают через суд. При этом задолженность работодателей перед сотрудниками из года в год растет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФССП по региону.

Николай Верхотуров. Расчет (Перед стачкой). 1910

За январь-сентябрь 2018 года в Самарской области было возбуждено 2292 исполнительных производства о взыскании заработной платы. Общий долг составил 76,5 млн рублей. Из них удалось вернуть 47,6 млн — через институт судебных приставов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году Самарская область была самым крупным должником в Поволжье: по данным Росстата на 1 февраля 2017 года её долг составил 38,3 млн рублей при общем долге в регионе объёмом 191 млн рублей. С тех пор долги выросли в два раза.