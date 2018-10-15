Махачкала, 15 октября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы огласил приговор экс-мэру столицы Дагестана Мусе Мусаеву. Бывший градоначальник приговорён к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ещё три года он не имеет право занимать должности на государственной и муниципальной службе, пишет 15 октября «Черновик».

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Напомним, Муса Мусаев был задержан в январе 2018 года в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Экс-градоначальника обвиняют в нанесении ущерба бюджету города на сумму более 48 млн рублей при распределении земельных участков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Муса Мусаев дал признательные показания в суде, пообещав не перекладывать свою ответственность на коллег. В своём выступлении экс-мэр заявил, что он спас город от дефолта. Ему при вступлении в должность достались арестованные счета на 300 млн рублей и задолженности по заработной плате. Кроме того, Мусаев выразил мнение, что ни один из его предшественников не сделал для города того, что сделал он.

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Стоит отметить, что бывший градоначальник стал одним из первых чиновников, арестованных в Дагестане в рамках громкой антикоррупционной кампании, кому вынесен обвинительный приговор. Напомним, «чистку кадров» начал в республике в конце 2017 года назначенный 3 октября врио главы республики Владимир Васильев. Одним из первых расстался со своей должностью прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов.

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В феврале 2018 года были задержаны по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий высокопоставленные члены правительства во главе с премьер-министром Абдусамадом Гамидовым. В Москву для следствия были доставлены два вице-премьера — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Шахабас Шахов.

Стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомедсалам Гитинов.

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Весной 2018 года попал под следствие по громкому делу о липовых инвалидах глава бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев, обвиняемый в создании преступной группы. В рамках расследования этого уголовного дела уже в сентябре задержали депутата народного собрания Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Списки задержанных дагестанских чиновников разного ранга продолжают пополняться. Как заявил глава Дагестана Владимир Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2018 года, за неполный год с момента его назначения в республике привлечены к ответственности в связи с коррупционными делами более 200 чиновников.

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