Рим, 15 октября, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Австрийское издание Contra Magazin в понедельник, 15 октября, сообщило, что высокий госдолг Италии и нежелание правительства страны идти на компромиссы с ЕС могут привести к тяжелым финансовым последствиям для всего Евросоюза и в конечном счете к его распаду. По логике обозревателей издания, правительство якобы нарушает нормы ЕС, закладывая в бюджет слишком высокий дефицит (2,4% ВВП) и ввиду огромного госдолга (130% ВВП, более 2 трлн евро) рассчитывает не только принять такой бюджет, но и добиться особых условий реструктуризации долга. Ведь в ЕС понимают, что если Италия перестанет платить, то последствия будут тяжелыми и для всей еврозоны, и для всего Евросоюза.

Aleksandrasana Банк Италии

На самом деле никакой нормы о 2% ВВП, которые якобы не должен превышать дефицит бюджета, в Евросоюзе не существует. Норма — дефицит не более 3% ВВП, и правительство Италии ее не нарушает, о чем министры постоянно напоминают, подчеркивая: мы играем по правилам и не делаем ничего такого, чего не делали предыдущие власти и чего не делают власти других стран (к примеру, дефицит бюджета Франции на 2019 год должен составить 2,8% ВВП), но им это разрешают, а нам нет, потому что мы действуем в интересах Италии, а не крупного бизнеса и евробюрократов.

Но и норма о 3% ВВП здесь тоже не вполне применима. Она упоминается в основных документах Евросоюза, принятых в 1992 году, но речь там идет о том, что государства — члены ЕС, чтобы не ставить под угрозу экономику союза в целом, не должны иметь госдолг более 60% ВВП и дефицит бюджета более 3% ВВП. Первой части этого правила Италия, как известно, не соответствует. А значит, применимость второй сомнительна. И в действие вступают разного рода брюссельские «рекомендации». Согласно им, дефицит и не должен превышать 2 или даже 1,5%.

Госдолг Италии уже несколько лет превышает 100% ВВП. Предыдущие правительства утверждали и более высокий (до 3%) уровень дефицита, чем нынешние власти, но в последние годы все-таки пытались этот дефицит снижать, а нынешнее правительство намерено в 2019 году увеличить его с 2 до 2,4% и снижать в два следующих года до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно. Высокий дефицит нужен для исполнения предвыборных обещаний: введение дохода от гражданства, снижение пенсионного возраста, отмена повышения НДС.

Итальянские министры уверены, что их страна сделала уже достаточное количество попыток улучшить экономику методом экономии и что от этого способа пора отказаться. Введение дохода от гражданства должно успокоить общество, отмена повышения НДС — укрепить доверие налогоплательщиков, а снижение пенсионного возраста — обеспечить рабочими местами молодежь. Вместо режима экономии предлагается более активная экономическая политика. И в чем с итальянскими министрами точно не поспоришь, так это в том, что в предыдущие годы, при пробрюссельском правительстве страны, госдолг был точно таким же (разница в пару процентов), дефицит бюджета тоже, и Брюссель не особенно-то и возражал.

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Логика же оппонентов правительства состоит в том, что госдолг уже и так слишком высокий, разгонять его нельзя, это может привести к панике на бирже и обрушению экономики, и признаки такой паники уже появлялись. Но в Италии уверены, что паника эта рукотворна, руководима Брюсселем и провоцируется для того, чтобы обрушить слишком самостоятельное правительство и ввести внешнее управление по греческому сценарию.

Политика в данном случае — и причина, и следствие. Пришедшее к власти весной на антиэлитных и антибрюссельских настроениях правительство не намерено слушать советов ЕС об экономии и дефиците в 2%. Брюссель защищается от слишком суверенного правительства, пытаясь пройти между Сциллой и Харибдой, то есть в достаточной степени надавить, но не обрушить евро. Такая реакция ЕС в свою очередь придает дополнительный импульс антибрюссельским настроениям.

Итальянское правительство, как и граждане страны, не ставят вопрос о выходе из Союза — они скорее хотят жить в Союзе, который выглядит по-другому. В мае 2019 года пройдут выборы в Европарламент, на которых итальянские сторонники национальных суверенитетов и их союзники из других стран ЕС рассчитывают существенно увеличить свою представительство и в парламенте, и в Еврокомиссии. За полгода до этих выборов ни одна из сторон не намерена отступать.

Наращивание госдолга, несомненно, увеличивает тяжесть долговой нагрузки. Но какими будут последствия этого давления, зависит не только от цифр, но и от слов. Евробюрократы и рейтинговые агентства, прогнозируя апокалипсис из-за роста дефицита, провоцируют тяжелые последствия не меньше, чем сам этот дефицит. Вопрос в том, кто из участников этого спора готов рискнуть больше.