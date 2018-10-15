Киев, 15 октября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Очередное повышение цен на газ для населения приведет к росту антирейтингов действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом 15 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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«Кабмин действительно пытается продлить мораторий на повышение цен на газ. Тут срабатывает политический фактор. Повышение цен на газ — это антирейтинг Порошенко, поэтому кабмин будет затягивать», — считает Охрименко.

При этом эксперт советует правительству наоборот снизить цены на газ на 25−50%, что позволит населению погасить долги за жилищно-коммунальные услуги.

«Сейчас долг 38 млрд грн (1,358 млрд долл.). Скорее всего, в этом и следующем году долги за коммунальные услуги вырастут. Есть большой риск, что по итогам отопительного сезона 2018−2019 гг. долги за коммунальные услуги превысят отметку в 50 и даже 60 млрд грн (2,144 млрд долл.). Я бы вообще снизил цены на газ хотя бы на те же 25%, лучше — 50%. Тогда бы не было никаких долгов за коммунальные услуги», — подытожил Охрименко.

Ранее, 18 сентября, глава компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло договоренности о постепенном повышении цен на газ до уровня импортного паритета до 2020 года.

«Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло. Темпы сейчас обсуждаются», — сказал Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Кабинет министров может отказаться от повышения цен на газ с 1 октября. По его словам, повышение может быть отложено еще на месяц из-за отсутствия договоренностей с МВФ.

«Поскольку еще продолжаются переговоры, возможно, нам придется еще какие-то дополнения вносить в это постановление, усиливать социальную защиту людей. Все зависит от того, на какие решения мы выйдем во время переговорного процесса с международными партнерами. Если до этого времени не будет достигнута договоренность, то не исключаю, что могут и дальше продлить специальные обязательства… То есть мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе», — добавил Рева.