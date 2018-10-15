О провале США в Сирии и антироссийской кампании – на Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Трамп заявил о жёсткости в отношениях с президентом России;
- Канадских солдат готовят к защите народа Латвии;
- Об очевидности провала США в Сирии;
- В Раде высказались о «российском следе» во взрыве на военном складе;
- В Хакасии — «выборный кордебалет».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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