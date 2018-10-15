Киев, 15 октября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. На Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности в некоторых регионах, сообщает 15 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Dsns.gov.ua Пожарный

Согласно сообщению, в Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Львовской областях 15 октября будет сохраняться пятый уровень пожарной опасности. На следующий день, 16 октября, самый высокий уровень пожарной опасности будет в Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее в Черниговской области произошел пожар на военных складах возле города Ичня. Спасатели эвакуировали более 10 тыс. людей из близлежащих населенных пунктов. На данный момент пиротехники обезвреживают 16-километровую зону вокруг арсенала.