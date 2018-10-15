Санкт-Петербург, 15 октября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Блокадница Флора Геращенко готова обратиться в суд, если фильм режиссера Алексея Красовского «Праздник», действие которого происходит в осажденном Ленинграде, будет искажать исторические факты и глумиться над памятью жертв блокады. Об этом живущая в Мурманске пенсионерка, ребенком пережившая блокаду, заявила 15 октября корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Флора Геращенко

«За негодяйство в отношении блокадников я готова судиться с кем угодно», — сказала Геращенко.

Напомним, в 2016 году Флора Геращенко подала в суд на власти Петербурга, разрешившие повесить памятную доску Карлу Маннергейму, союзнику Гитлера, помогавшему блокировать Ленинград с севера. Суд отказал в удовлетворении иска, однако Смольный вскоре сам согласился с тем, что Маннергейм — один из виновников блокады, а доску финскому маршалу тихо сняли и отправили в один из музеев.

По словам блокадницы, попытка привлечь к себе внимание на теме блокады в преддверие 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской осады — это не только скандальный проект Красовского, но и намерение режиссера Андрея Звягинцева снять свой фильм о блокаде. С учетом предыдущих работ Звягинцева, Флора Геращенко не ждет и от этого проекта ничего хорошего.

По ее словам, вместо обращения к подвигу и героизму жителей и защитников Ленинграда некоторые современные деятели культуры пытаются обыгрывать только черные страницы блокадной истории, такие как факты людоедства или других преступлений в блокированном городе. Причем в отношении преступников в Ленинграде в те дни велась каждодневная непримиримая борьба.

«Не снимают фильмы о мальчиках и девочках, работавших наравне со взрослыми на заводах, защищавших город, помогавших раненым и больным в госпиталях… О пекаре, который умер от голода, но не взял себе на работе и кусочка чужого хлеба… О тех, кто вывозил детей из блокадного Ленинграда. Зато готовы показывать любую грязь», — возмущена Флора Геращенко.

Она считает, что осуждения подобного положения дел от самих деятелей искусства не дождаться в силу их корпоративной солидарности, поэтому своё слово должны сказать общественные организации и простые граждане, в том числе подачей исков в суд, чтобы предотвратить распространение лжи и надругательства над памятью погибших.

«Мне бояться нечего. Буду судиться с ними сама, даже если не получу поддержки от сообщества блокадников, которые промолчали и в случае с доской Маннергейма. Но молчать нельзя!» — сказала Геращенко.

Она отметила, что подобного рода «произведения» в первую очередь пагубно влияют на детей и молодежь, которым трудно разобраться, где правда, а где «подлая фальсификация».

Комментируя тот факт, что Красовский собирал средства на съемки, принимая пожертвования, Флора Геращенко высказала сомнения в умственных способностях тех, кто готов давать деньги на «комедию» о чудовищных по трагизму событиях отечественной истории.

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Как сообщало ИА REGNUM, режиссер Алексей Красовский снял фильм, действие которого происходит в блокадном Ленинграде на рубеже 1941−1942 годов. Сейчас проект находится в стадии монтажа. Лента заявлена как комедия.

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В Госдуме уже назвали этот факт кощунством и позором.