Тайбэй, 15 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Папу Римского Франциска пригласили посетить Тайвань. Предложение приехать с визитом на остров озвучил заместитель главы администрации острова Чэнь Цзяньжэнь во время визита в Ватикан. Об этом сообщается на сайте администрации Тайваня.

(сс) Republic of Korea Папа Римский Франциск

Кроме того, во время встречи с понтификом Чэнь Цзяньжэнь передал Папе Римскому Франциску наилучшие пожелания от главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Папа Римский пообещал молиться за Тайвань, передает РИА Новости. Принял ли понтифик приглашение, пока неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года стало известно о том, что Ватикан разморозил отношения с Пекином. Дорогу к восстановлению отношений между Ватиканом и Китаем открыло Временное соглашение о назначении епископов. Документ был подписан в Пекине на встрече заместителя секретаря Святого престола по связям с государствами Антуана Камиллери и заместителя министра иностранных дел КНР Вана Чао.

Напомним, после прихода к власти в Китае Коммунистической партии, все священники были высланы из страны, так как считались противниками нового правления. Это не могло не внести раскол в связи с Ватиканом. В Пекине была создана католическая ассоциация, которая не признавала верховенство понтифика в делах китайской церкви и была подконтрольна центральному правительству.

Добавим, что сегодня, 15 октября, стало известно о возможно визите Папы Римского Франциска в КНДР весной 2019 года.