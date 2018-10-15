Нью-Йорк, США, 15 октября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Конфликт между США и Саудовской Аравией вокруг предполагаемого убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги поддерживает высокие цены на нефть, передает телеканал N-TV 15 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Как отмечают наблюдатели рынка, из-за этого конфликта в начале недели цены на нефть продолжают идти вверх. Цена за баррель нефти Brent декабрьской поставки выросла на 1,23% до $81,41. Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла до $72,13 (+1,12%).

Как сообщало ИА REGNUM, проживавший в США оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. США обвиняют Саудовскую Аравию в убийстве журналиста, арабское королевство отрицает свою причастность к исчезновению Хашогги.