Москва, 15 октября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В Москве в Центральном доме художника (ЦДХ) прошла выставка «Moscow Design Week»: с 9 по 14 октября свои работы презентовали лучшие мировые дизайнеры. Куратором выставки в 2018 году стал итальянский дизайнер Альдо Чибич, представивший свой новый проект In Complete Design. Главным героем проекта «Super Heroes» в этом году стал Симоне Микели, который привез на выставку проект Organic Shapes — экстремальный лобби и дизайн спа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела»

«Это первый год, когда я участвую в Московской Неделе Дизайна. Моя выставка состоит из разных объектов, но все они рассказывают о моей истории. Все мои работы говорят о новых технологиях и инновациях», — отметил Симоне Микели.

Как заявил президент Московской Недели Дизайна Александр Федотов, в этом году повышенный интерес к России проявили многие европейские компании. На выставке представлены компании из Италии, Испании и Марокко. Европейцы по-прежнему заинтересованы в российском покупателе, поэтому едут презентовать свои новые коллекции.

«Количество посетителей Moscow design week из года в год растет. Так же произошло и с участниками. Мы надеемся, что это тенденция сохранится и в будущем», — отметил он.

Специальными гостями выставки стали Алессандро Гуррьеро и Джулио Каппелини. Гурьеро представил на выставке проект «ILari», что в переводе с итальянского означает «Домовой». Каппелини является куратором традиционного конкурса «02.2.20», давно знакомого студентам и молодым дизайнерам. Из года в год дизайнеры и архитекторы получали призы в традиционных номинациях: «02 метра — от тела человека» — одежда, аксессуары», «2 метра — от тела человека — мебель, предметы быта, труда, досуга», «20 метров — от тела человека — город, ландшафт».

Добавим, как заявил Матео Чибич, племянник куратора выставки, в России он находится впервые, и особенно сильно дизайнеру понравилась современная архитектура столицы, в частности, музей Гараж. А также особо крупные городские объекты: небоскребы, стадионы, инфраструктура.

«У себя дома я не привык к таким масштабам, затратам, размерам. Это производит впечатление», — подчеркнул Чибич.

Марокканский дизайнер и основатель компании ARZEN Рашид Шауда, в свою очередь, отметил, что в Россию приезжает уже во второй раз, и сильнее всего на него произвели впечатление сталинские высотки.

«Посмотрите, сколько людей заходит в мой павильон фотографироваться! Прямо достопримечательность, аттракцион. Причем это не только девушки. Русским нравится мой продукт, и я это вижу», — подчеркнул он.

Параллельно в ЦДХ прошла Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела», президентом которой является Сергей Серов. На выставке были представлены красочные плакаты на самую разнообразную тематику: эксперименты с кириллическим стилем, театры, плакаты, посвящённые 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева и 100-летию расстрела царской семьи в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центральном доме художников прошла выставка работ Banksy. Впервые в России были представлены почти 100 экспонатов, среди которых и оригинальные работы мастера, а также редкие принты и фотографии его работ, уличные объекты и даже мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством этого художника-загадки.

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