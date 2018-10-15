Киев, 15 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Ровенской области украинская полиция обнаружила подпольный цех по обработке янтаря, сообщает 15 октября NewsOne.

Ирина Семеняченко ИА Красная Весна Янтарь

Согласно сообщению, цех был устроен в доме 41-летнего жителя пгт Заречное. В доме полиция обнаружила восемь станков для обработки янтаря, две мотопомпы для незаконной добычи драгоценного камня и около 100 кг самого камня различных фракций. Отмечается, что стоимость изъятого составляет около 1,4 млн гривен ($50 тыс.).

Информации о задержанных лицах нет. На данный момент полиция устанавливает тех, кто мог быть причастен к обработке янтаря.

Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Закарпатской области жителя, который пытался вывезти более 1 т янтаря за границу. Стоимость контрабанды составила около $1 млн.