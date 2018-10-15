Нижний Тагил, Свердловская область, 15 октября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле городская дума избрала нового главу города. Им стал врио мэра Владислав Пинаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

За кандидатуру Пинаева депутаты проголосовали единогласно.

Всего в конкурсе участвовали шесть человек. Но до финала дошли пятеро. Все они и были представлены депутатам городской думы.

После ознакомления с программами кандидатов депутаты перешли к голосованию. Все 28 поддержали Владислава Пинаева.

Напомним, пост мэра стал вакантен 28 мая. Тогда избранный населением глава Сергей Носов был назначен врио главы Колымы. А 9 сентября он победил на выборах губернатора.

В июне схема избрания мэра была изменена. От прямых выборов отказались в пользу «советской системы».