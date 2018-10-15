Оренбург, 15 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области за первые девять месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 643,8 тыс. квадратных метров жилья, что на 8% выше уровня прошлого года. Из них в индивидуальном секторе построено почти 350 тыс. квадратных метров жилой площади, а ввод многоквартирного жилого фонда составил 293,9 тыс. кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Строительство многоквартирного дома

Индивидуальными застройщиками построено 349,9 тыс. квадратных метров (141,2% к январю-сентябрю 2017 года). В общем объеме введенного жилья 245,1 тыс. квадратных метров построено в сельской местности (136,7% к январю-сентябрю 2017 года). В Оренбурге построено 281,1 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 52,1 тыс. квадратных метров

В стадии строительства на начало октября находятся 372 строящихся многоквартирных дома, общая площадь которых почти в полтора раза превышает показатель 2017 года — 1,69 млн квадратных метров.

В областном минстрое подчеркнули, что Оренбуржье продолжает улучшать свои позиции в рейтингах субъектов России и Приволжского федерального округа. Так, по итогам восьми месяцев 2018 года Оренбургская область заняла по объему ввода жилья шестое место по ПФО и 20-е место (+4 позиции) — по России; по объему ввода индивидуального жилья — седьмое место (+2) по ПФО и 17-е место (+8) место по России; по объему ввода жилья в расчете на одного жителя — седьмое место (+2) по ПФО и 22-е место (+12) место по России.