Якутск, 15 октября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вновь нетривиально отчитал членов правительства региона. На этот раз он обратился к главе областного минздрава с просьбой заказать для чиновников кабинета министров лекарство «Возбудин», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

49gov.ru Сергей Носов

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«Мы соизволили, наконец, возбудиться. Сергей Архипович (министр здравоохранения Сергей Чеканов — прим. ИА REGNUM ), я так понимаю, когда мы выйдем на централизованный закуп лекарств, не забудьте заказать такое лекарство «Возбудин». Будем прописывать как способ: наружно, внутренне и так далее».

Видеозапись, на которой Носов отчитывает министров, публикует в соцсетях телеканал «Карибу». СМИ поясняет, что поводом для таких высказываний губернатора Магаданской области стали долги жителей и компаний региона за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы уже неоднократно радовал хлёсткими выражениями, адресованными членам правительства региона.

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Самым известным спичем Сергея Носова стал этот: «Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов, что ли, пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов».