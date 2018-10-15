Махачкала, 15 октября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Дагестане, на правом берегу Чиркейского водохранилища, методом народной стройки сооружено более 70% так называемой Дороги предков — «Бузнасан нух». Новая транспортная линия соединит город Буйнакск со священной горой Ахульго, равнинный Дагестан с его горной частью, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе администрации Гумбетовского района республики.

Шамиль Магомедов Горные дороги Дагестана

Несмотря на то, что есть автодорога через Гимринский тоннель, простые граждане решили инвестировать в «Бузнасан нух», так как здесь нет крутых подъемов, которые создают проблемы движению транспорта, особенно зимой, в период гололеда. Кроме того, новая дорога вдвое короче, здесь не будет ограничений для проезда крупногабаритного транспорта.

Свою лепту в реконструкцию дороги внесли представители практически всех районов нагорного Дагестана.

«Мы смогли собрать хорошую команду профессионалов, которые занимаются и земляными, и буровыми, и взрывными, и другими работами. Темпы вооружения трассы напрямую зависят от инвестиций, от пожертвований людей, так как мы работаем на общественных началах», — рассказывает общественный деятель Магомедкамиль Дибиров.

Напомним, восстановление дороги было начато местными жителями в 2015 году. Инициатива строительства дороги принадлежит Духовному управлению мусульман Дагестана. Первыми начали собирать средства от местных жителей на «народную дорогу» имамы районных мечетей. Кроме того, каждый проезжающий мимо может внести деньги на строительство.

Называют эту трассу «Дорогой предков» из-за того, что этим маршрутом издавна пользовались горцы, отправляясь с товарами на телегах в сторону равнины, туда, где теперь находятся современные Буйнакск и Махачкала.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане ведутся работы по строительству двух объездных дорог вокруг городов Хасавюрт и Дербент. На эти цели планируется выделить более 50 млрд рублей. Объездные дороги будут соответствовать первой категории и иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тыс. автомобилей в сутки. Широкая разделительная полоса и барьерное ограждение позволят развести встречные потоки и повысить безопасность дорожного движения на данных участках.

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