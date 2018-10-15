Джокович обогнал Федерера и стал второй ракеткой мира
Москва, 15 октября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем турнира в Шанхае, обошёл швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP и стал второй ракеткой мира. Обновлённая версия рейтинга 15 октября представлена на сайте организации.
(сс) Gregg Gorman
Новак Джокович
Возглавляет список по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. Федерер опустился на третью строчку рейтинга.
Среди российских теннисистов Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал 21-м. Карен Хачанов также поднялся на одно место, став 26-м. Андрей Рублёв потерял пять мест и расположился на 78-й позиции.
Рейтинг ATP от 15 октября:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.
- Новак Джокович (Сербия) — 7445.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860.
- Александр Зверев (Германия) — 5025.
- Марин Чилич (Хорватия) — 4185.
- Доминик Тим (Австрия) — 3825.
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775.
- Григор Димитров (Болгария) — 3440.
- Джон Иснер (США) — 3290.
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