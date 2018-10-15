Майкоп, 15 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на праздновании 150-летия аула Кошехабль, который отметили 13 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. На юбилей аула приехали заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Мухамед Ашев, депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, генерал-лейтенант Айтеч Бижев, муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов, члены кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, главы муниципалитетов, представители общественных объединений.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Аул Кошехабль в Адыгее отметил 150-летие

Основные праздничные мероприятия сосредоточились на центральной площади им. Ленина. Здесь на большом экране был показан фильм о Кошехабле, прозвучали поэтические произведения, посвященные аулу, выступил Государственный академический ансамбль народного танца «Нальмэс».

В рамках торжественной части Мурат Кумпилов поздравил всех с юбилеем аула и отметил, что полуторавековая история Кошехабля неразрывно связана с победами и достижениями Адыгеи и всей России, традициями настоящего патриотизма и верного служения своей Родине.

«Уверен, 150-летие Кошехабля — большой праздник для каждого аульчанина: кошехабльцы всегда были и остаются очень дружными, и всех объединяет любовь к своей земле, гордость за родной аул. Здесь умеют трудиться. Аульчане активно вовлекаются в работу по развитию разных сфер жизни в районе. При этом каждое поколение кошехабльцев наравне со всеми жителями республики вносило свой значимый вклад в развитие всей нашей страны», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что нынешнее поколение жителей всего Кошехабльского района — потомков первых переселенцев — это своего рода связующий мост между адыгами современной Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, свидетельство общей истории и судьбы единого народа. В числе уроженцев Кошехабля — музыкант Магомед Хагаудж, основоположник адыгейской литературы Тембот Керашев, генерал-лейтенант Айтеч Бижев, генерал-лейтенант Геннадий Коваленко, первый адыгский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинова и его знаменитый тренер Хаджибий Дзегаштов, доктор филологических наук Зейнаб Керашева, композиторы Каплан Туко, Чеслав и Вячеслав Анзароковы, мэтры сцены Заур Зехов, Аскарбий Курашинов, Фатима Курашинова.

Глава региона также вручил выдающимся жителям аула-юбиляра государственные награды республики.

После официальной части гостей и жителей аула ждал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Адыгеи, Северного Кавказа и Краснодарского края.