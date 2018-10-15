Тюмень, 15 октября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Тюменский аэропорт «Рощино» могут переименовать в честь великого земляка. Новое название воздушная гавань обретёт в финале федерального проекта «Великие имена России», который инициировали Общественная палата страны и Российское историческое общество, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Kippo72 Международный аэропорт города Тюмень

Основная идея проекта — дать российским аэропортам имена выдающихся соотечественников. На данный момент всего в России работает более 220 аэропортов. Из них лишь около десятка носят имена исторических личностей. Для переименования были отобраны 45 аэровокзалов. В их число вошли и воздушные гавани «тюменской матрёшки» в городах Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут, Тюмень.

Список предложений от общественников и жителей регионов будет составлен до 28 октября, сообщается на сайте https://великиеимена.рф. Это первый этап. Затем ВЦИОМ выберет по три имени для каждого аэропорта. Затем всеобщим голосованием на сайте проекта будет выбрано одно название.

В Тюмени, к примеру, аэропорт «Рощино» предлагают назвать в честь девяти выдающихся земляков. А именно гениального химика, создателя таблицы элементов Дмитрия Менделеева, открывателя месторождений нефти и газа в Западной Сибири Рауля-Юрия Эрвье, завоевателя Сибири Ермака,Григория Распутина, купца Андрея Текутьева, классика русской литературы Петра Ершова, балерины Тамары Тумановой, родившейся в Тюмени английского биохимика Сильвии Тейт, историка Константина Лагунова.

В социальных сетях открыты площадки для голосования. В лидерах названий — Менделеев, Распутин и Ермак. Есть и противники переименования, которые говорят о грядущей путанице названий. Сторонники переименования международного аэропорта «Рощино» говорят о благозвучности имён выдающихся земляков и известности у иностранцев.

Представляем несколько комментариев из тюменских пабликов.

«Текутьевское — театр, училище, больница, библиотека, мельница — куда купец действительно приложил свои усилия. Именем Текутьева лучше назвать железнодорожный вокзал»

«Менделеев самый адекватный и оптимальный вариант. Только вот он из Тобольска был, а не из Тюмени. А в Тобольске будет скоро свой аэропорт».

«Распутин! Это как медведи с балалайками, матрёшка и водка с тостом «на здоровье!» Песня всех времён и народов Rasputin lover of the Russian queen. Гимном аэропорта её сделать. Встречать заморских гостей с пляской «казачок» на взлётной полосе».

«Имя Дмитрия Менделеева известно каждому жителю планеты, если он не совсем отсталый и учился в школе. Таблицей пользуется весь мир».

Словом, тюменцы с энтузиазмом восприняли переименование аэропорта. И выбор именитых земляков у них широк. Окончательные итоги опроса общественного мнения организаторы проекта «Великие имена России» планируют подвести 5 декабря.