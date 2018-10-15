Оренбург, 15 октября, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера составит 8252 рубля, что на 2,4% больше, чем в 2018 году. На сегодняшний день общее количество получателей страховой пенсии и других доплат в регионе 65 612 человек. На это ежемесячно расходуется 107,7 млн рублей. Министр труда и занятости населения Оренбуржья Вячеслав Кузьмин подчеркнул, что только в четырех регионах ПФО сработали на увеличение прожиточного минимума пенсионера, и Оренбуржье в их числе. В других территориях вышли на «ноль», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Пенсия

Между тем депутат заксобрания Владимир Фролов («Справедливая Россия») считает такую величину прожиточного минимума не соответствующей действительности. Он предложил увеличить размер еще на 2%, то есть не на 192 рубля, а на 360 рублей.

«Ведь приобретаются продукты питания в торговых сетях, накрутка у них от 50 до 300%. Стоимость прожиточного минимума сегодня не соответствует действительности!» — сказал он.

Депутат подчеркнул, что теоретические измышления чиновников должны подкрепляться соответствиями реалиям дня.

В потребительской корзине сегодня 42 наименования продуктов питания, из них только семь не производится в Оренбуржье. Сюда же включены непродовольственные товары и услуги.

Тем временем проект регионального закона прошел необходимую экспертизу, получил положительное заключение и рекомендован к принятию Законодательному собранию.

Напомним, недавно скандал вокруг величины прожиточного минимума на продукты разразился в Саратовской области и вылился за пределы региона на федеральный уровень. Теперь уже бывший министра труда и занятости населения заявила, что на 3,5 тысячи рублей, которые утверждены для минимального продуктового набора, жить не только возможно, но и полезно. Сбалансированное и диетическое питание благотворно влияет на организм. Человек становится стройнее, моложе и красивее.