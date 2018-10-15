Москва, 15 октября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла четыре позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 15 октября сообщается на сайте организации.

(сс) Misty
Мария Шарапова на поле

Шарапова опустилась с 26-го на 30-е место в мировом рейтинге. Из других российских теннисисток Дарья Касаткина сохранила за собой 14-ю строчку рейтинга.

Анастасия Павлюченкова опустилась с 35-го на 40-е место, Екатерина Макарова сохранила 61-ю позицию. Евгения Родина осталась на 85-м месте. Екатерина Александрова поднялась со 119-го места на 87-е. Анастасия Потапова находится на 94-й строчке, а Анна Блинкова — на 99-й.

Возглавляет рейтинг по-прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идет Каролина Возняцки из Дании, замыкает тройку лидеров немка Анжелика Кербер.

Рейтинг WTA от 15 октября:

  • Симона Халеп (Румыния) — 7421.
  • Каролина Возняцки (Дания) — 6461.
  • Анжелика Кербер (Германия) — 5400.
  • Наоми Осака (Япония) — 4740.
  • Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.
  • Элина Свитолина (Украина) — 4350.
  • Петра Квитова (Чехия) — 4255.
  • Слоан Стивенс (США) — 4022.
  • Юлия Гёргес (Германия) — 3785.
  • Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740.

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