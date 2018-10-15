Москва, 15 октября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В России может быть снят запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления сильнодействующих лекарств. Соответствующий законопроект, предлагающий выращивать в РФ опийный мак для медицины, внесён в правительство России. По данным автором документа — Министерства промышленности и торговли РФ, в настоящее время субстанции для производства наркотических лекарств России закупает, причем полностью.

Опиумный мак

Отмечается, что законопроект уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами. На него получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Минюста России.

«Проект федерального закона […] подготовлен для того, чтобы довести к 2018 году объём производства отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%», — уточнили в ведомстве.

Документом определяется порядок выращивания наркосодержащих растений для производства наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и ветеринарии, а также уточняется организационно-правовая форма и сфера деятельности юридических лиц, которые будут выращивать опийные растения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев заявил, чтоВеликобритании отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих лекарственных препаратов. И так как российское производство полностью зависит от опийных субстанций, закупаемых за рубежом, ситуация с лекарственной безопасностью в России может оказаться под угрозой.