Барнаул, 15 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Власти Алтайского края обнародовали планы по оказанию помощи жителям сёл Кубанка и Володарка, чьи дома сгорели в результате ландшафтных пожаров, произошедших 13 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пожар в Володарке

Судя по официальный информации, опубликованной сегодня, 15 октября, на сайте регионального правительства, оставшиеся без крова люди должны ощутить заботу о себе уже в ближайшие часы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пожар в Володарке

«Семьям с детьми, пострадавшим от пожара, из средств краевого бюджета и Российского детского фонда для приобретения предметов первой необходимости будет выделено по 30 тысяч рублей на каждого собственника жилья, остальным пострадавшим — по 10 тысяч рублей», — отмечают чиновники.

Любопытно, что ещё накануне в администрации села Кубанка корреспонденту ИА REGNUM не смогли подсказать, где найти пострадавших, чтобы передать гуманитарную помощь. Но из сегодняшнего сообщения краевых чиновников следует, что «все пострадавшие временно размещены у родственников, администрация района рассматривает вопрос о предоставлении муниципального жилья».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тлеющие останки дома в Володарке

Напомним, масштабные травяные пожары, перекинувшиеся на два дома и с десяток хозяйственных построек в Кубанке и один жилой дом и несколько бесхозяйных — в Володарке, спровоцировал штормовой ветер и чьё-то преступное пренебрежение правилами противопожарной безопасности.

Кстати, гражданам, у которых пострадали надворные постройки, пообещали выплатить материальную помощь — по пять тысяч рублей. Также известно, что лишь один из пострадавших от огня домов был застрахован от пожара.

Между тем, по данным синоптиков, 15 октября в Алтайском крае возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления и усиление ветра до 22−27 метров в секунду.