Осака, Япония, 15 октября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Компания Capcom заявила о намерении ежегодно выпускать по три крупные игры мирового уровня, которые при этом будут весьма качественными. Об этом 14 октября сообщил портал DualShockers.

Justin Lee Презентация компании Capcom

Это заявление компания вставила в отчет, который она ежегодно предоставляет аналитикам и акционерам. Автором дополнительного текста является главный исполнительный директор Capcom Кензо Цудзимото. Во время презентации доклада было отмечено, что к 2021 году в компании будут работать 2,5 тыс. человек.

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«Во-первых, если игра не очень хорошая, она не будет продаваться. Во-вторых, если вы не преследуете мировые бренды, вы не выживете в игровой индустрии», — добавил к словам Цудзимото исполнительный директор компании Йоичи Эгава.

Напомним, компания Capcom была основана в 1979 году, её штаб-квартира расположена в городе Осака. Компании принадлежат такие известные игровые бренды, как Devil May Cry, Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter и Lost Planet.