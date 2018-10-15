На Украине звучат призывы захватить Москву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Россия планирует помочь Ирану обойти санкции США?
- В США сравнили масштаб «вмешательства» Китая и РФ в выборы;
- Россию обвинили в провокациях во время учений НАТО в Арктике;
- Украинский министр призвал захватить Кубань;
- Глобальное потепление заставляет политиков действовать.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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